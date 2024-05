Trotz Böhmermann: Quote von "Giovanni Zarrella Show" so schlecht wie nie!

Köln - Die "Giovanni Zarrella Show" im ZDF hat am Samstagabend mit dem Überraschungsauftritt von Satiriker Jan Böhmermann (43) für Schlagzeilen gesorgt. Die TV-Quoten waren trotzdem enttäuschend.

Giovanni Zarrella (46) hat mit seiner Musikshow im ZDF am Samstagabend so wenige Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Fernseher gelockt wie noch nie. © Georg Wendt/dpa Pool/dpa

Denn wie das Branchenmagazin DWDL am Sonntag berichtete, verfolgten lediglich 2,76 Millionen Zuschauer die Show von Entertainer Giovanni Zarrella (46) an den heimischen Bildschirmen.

Zwar mache das nach wie vor einen guten Marktanteil von 12,9 Prozent aus, allerdings gehören nur 5,8 Prozent zur wichtigen Gruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Und besonders besorgniserregend: So wenige Zuschauer wie am Samstagabend gab es in den bisher gezeigten elf Ausgaben noch nie!

In der ersten Ausgabe des Jahres im Februar waren es gar noch mehr als 4,4 Millionen - und damit etwa 36 Prozent mehr als in der zweiten Musikshow des 46-Jährigen in 2024.