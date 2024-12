"Schlag den Star": Stefan Mross sorgt für Fremdscham-Moment!

Bülent Ceylan (48, l.) hat gegen Stefan Mross (49) bei "Schlag den Star" gewonnen. © ProSieben/Steffen Z Wolff

Während sich der Comedian in der Vergangenheit gegen Jenke von Wilmsdorff (59) und Fabian Hambüchen (37) in dem TV-Format geschlagen geben musste, zeichnete sich gegen Stefan Mross (49) am Samstagabend schon früh ein Sieg ab.

Mit 21 zu 0 Punkten lag Ceylan bereits vorne, ehe der Trompeter erstmals ein Spiel für sich entscheiden konnte.

Bei "Blamieren oder Kassieren" sorgte Mross für einen Fremdscham-Moment, weil er bei einer Frage zur bevorstehenden Bundestagswahl behauptete, dass Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz (66) nicht die Vertrauensfrage gestellt hätte.

Auch Linda Zervakis (49), die das Spiel auf Krücken moderierte, war die Situation sichtlich unangenehm.