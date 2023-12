Schluss mit lustig: Hier ist Michael Kessler richtig böse!

Im TAG24-Interview hat er nun verraten, wann und wo er märchenhaft verzaubert werden möchte, warum er sich am Set manchmal wie fremdgesteuert gefühlt hat und was im Hause Kessler zu Weihnachten nicht fehlen darf.

Berlin - Wenn man Michael Kessler (56, "Switch Reloaded", "Binge Reloaded" ) in der Vergangenheit im Fernsehen gesehen hat, war sofort klar: Das wird lustig! Doch der Schauspieler kann auch ernste Rollen spielen, wie er im "Märchen von der Zauberflöte" am zweiten Weihnachtsfeiertag um 15.25 Uhr im Ersten beweist.

Im "Märchen von der Zauberflöte" zeigt sich Michael Kessler (56) von seiner bösen Seite. © WDR/Nicole Briese

TAG24: Welche Rolle spielen Märchen in Ihrem Leben?



Michael Kessler: Als Kind haben sie natürlich eine große Rolle gespielt. Wenn ich krank war, lag ich immer auf dem Sofa meiner Eltern und habe Märchenplatten gehört.

Damals, in den 70er-Jahren, gab es ja noch kein Kinderfernsehen 24 Stunden lang am Tag. Also hörte ich Rumpelstilzchen, Schneewittchen & Co. und war tief beeindruckt.

Ich bin noch immer jemand, der, wenn er zum Beispiel ins Theater geht oder sich einen Film ansieht, märchenhaft verzaubert werden möchte. Egal auf welcher Ebene das passiert, ob Lachen, Weinen, Träumen.

Ich möchte in eine andere Welt entführt werden und das möglichst intensiv, so wie wenn man ein Märchen hört.