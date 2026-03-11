"Schmeißen Sie das Geld zum Fenster raus": Vom Größenwahn zur Insolvenz eines Leipziger Baulöwen

Leipzig - Der Immobilienunternehmer Christoph Gröner ist auf der Überholspur. Immer weiter baut er sein Imperium aus, doch dann kommt der Cut und aus Millionengeschäften wird ein Insolvenzkampf, den der MDR in seiner neuen Doku genauer unter die Lupe nimmt.

Christoph Gröner startete 1995 in Leipzig seine einstige Erfolgsgeschichte. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Der Spruch: "Wenn Sie 215 Millionen haben, schmeißen Sie das Geld zum Fenster raus, dann kommt's zur Tür wieder herein", machte Gröner bekannt.

Egal ob Autos, Gold oder Immobilien, er war sich sicher, Geld könne nicht durch Konsum zerstört werden. Im Gegenteil.

1995 gründete er mit gerade einmal 27 Jahren zwei Baufirmen in Leipzig, dann ging es schnell nach oben.

In der damals noch von Verfall und Leerstand durchzogenen Stadt witterte Christoph Gröner seine große Chance und begann mit der Sanierung von Altbauten.

Um seine Projekte zu realisieren, nahm er immer wieder Kredite auf. Eine Taktik, die Anfangs erfolgversprechend war, ihm später aber gewaltig auf die Füße zu fallen schien.

Das polierte Image bröckelte, Zahlungen wurden nicht getätigt, Bauprojekte standen still, Kredite konnten nicht zurückgezahlt werden.