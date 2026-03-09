Jetzt werden "Reality Queens" auch noch handgreiflich: "Du hast dich unterzuordnen, respektloses Miststück!"
Kolumbien - Ruhe kehrt unter den "Reality Queens" auch in Folge 5 nicht ein: Diesmal knallt es gewaltig zwischen Kader Loth (53) und Tanja Tischewitsch (36) - inklusive Handgreiflichkeiten.
Anlass für den nächsten Super-Zoff im kolumbianischen Dschungel ist die verheißungsvolle Ankündigung von Moderator Twenty4Tim (25), der erklärt, dass die beiden Teams nach Paulina Ljubas' (29) freiwilligem Exit neu durchgemischt werden.
Als Kapitäninnen dürfen Kader ("Pink Piranhas") und Jenny Elvers (53, "Green Geckos") sich ihre Teams nun durch eine Neuwahl zusammenstellen - wobei Tanja und Arielle Rippegather (35) auf der Beliebtheits-Skala ganz unten zu stehen scheinen. Die beiden bleiben bis zuletzt übrig, was bei Tanja, die vorher bei den "Piranhas" war, für gehörigen Unmut sorgt.
Sie stellt Kader zur Rede, die sich prompt derart angegriffen von dem ehemaligen "DSDS"-Sternchen fühlt, dass die beiden sich schließlich nicht nur lautstark ankeifen, sondern plötzlich Nasenspitze an Nasenspitze voreinander stehen.
Kader geht dabei immer weiter auf die 36-Jährige zu, keift sie an, sie soll "die Fresse halten", ehe die Situation vollends eskaliert: Tanja stößt das wutentbrannte Reality-Urgestein von sich weg, woraufhin bei der 53-Jährige sämtliche Sicherungen durchbrennen.
Reality Queens 2026: Tanja wird erneut ins Team "Piranhas" gesteckt - Kader außer sich
"Ich bin Team-Kapitänin, du hast dich unterzuordnen! Respektloses Miststück! Da legst du dich mit der Falschen an, ich sag's dir!", blafft Kader ihre Konkurrentin an und hofft inständig, dass Tanja die Show nun verlassen muss.
Da hat sie die Rechnung aber ohne die Produktion gemacht: Die prüft den Vorfall eingehend, stellt aber fest, dass sie Tanja im Streit als Erste am Bauch berührt hatte, die 36-Jährige sich mit dem Stoß daraufhin lediglich Freiraum schaffen wollte und schickt sie schließlich zurück zu den anderen "Piranhas" ins Luxuscamp.
Dort wird Tanja mit gedämpfter Freude empfangen, als der Streit zwischen Kader und ihr (diesmal ohne Handgreiflichkeiten) von vorne losgeht ...
Im Team "Geckos" wird der Zoff zwischen Arielle und den übrigen Queens indes überraschend erwachsen beigelegt: Die zerstrittenen Losercamper reflektieren ihr Verhalten, gestehen sich Fehler ein und entschuldigen sich sogar beieinander.
Die fünfte Folge der 2. Staffel "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. Immer montags erscheint eine neue Episode.
Titelfoto: Bildmontage: RTL