Jetzt werden "Reality Queens" auch noch handgreiflich: "Du hast dich unterzuordnen, respektloses Miststück!"

Kolumbien - Ruhe kehrt unter den "Reality Queens" auch in Folge 5 nicht ein: Diesmal knallt es gewaltig zwischen Kader Loth (53) und Tanja Tischewitsch (36) - inklusive Handgreiflichkeiten.

Als die Team-Mitglieder der "Pink Piranhas" und "Green Geckos" neu gewählt werden, eskaliert ein Streit zwischen Kader Loth (53, 2.v.r.) und Tanja Tischewitsch (36, r.). © RTL

Anlass für den nächsten Super-Zoff im kolumbianischen Dschungel ist die verheißungsvolle Ankündigung von Moderator Twenty4Tim (25), der erklärt, dass die beiden Teams nach Paulina Ljubas' (29) freiwilligem Exit neu durchgemischt werden.

Als Kapitäninnen dürfen Kader ("Pink Piranhas") und Jenny Elvers (53, "Green Geckos") sich ihre Teams nun durch eine Neuwahl zusammenstellen - wobei Tanja und Arielle Rippegather (35) auf der Beliebtheits-Skala ganz unten zu stehen scheinen. Die beiden bleiben bis zuletzt übrig, was bei Tanja, die vorher bei den "Piranhas" war, für gehörigen Unmut sorgt.

Sie stellt Kader zur Rede, die sich prompt derart angegriffen von dem ehemaligen "DSDS"-Sternchen fühlt, dass die beiden sich schließlich nicht nur lautstark ankeifen, sondern plötzlich Nasenspitze an Nasenspitze voreinander stehen.

Kader geht dabei immer weiter auf die 36-Jährige zu, keift sie an, sie soll "die Fresse halten", ehe die Situation vollends eskaliert: Tanja stößt das wutentbrannte Reality-Urgestein von sich weg, woraufhin bei der 53-Jährige sämtliche Sicherungen durchbrennen.