Horror-Sturz auf schwarzer Ski-Piste: "Wissen nicht, ob er wieder zu sich kommt"

Schruns (Österreich) - Ein junger Skifahrer rast die anspruchsvollste Piste in einem österreichischen Skigebiet herunter und stürzt mit hoher Geschwindigkeit schwer auf sein Gesicht. Doc Caro wird zu dem Bewusstlosen geflogen.

Carola Holzner (43) kümmert sich um einen gestürzten Skifahrer. © RTL

Nach der erfolgreichen Suche nach einem geeigneten Hubschrauber-Landeplatz begibt sich Doc Caro zum Verletzten, der mit einem Schlitten in Richtung Heli gefahren wurde.

Zuvor hatte die 43-Jährige eine beunruhigende Nachricht erhalten. "Jemand, der bei der Einsatzmeldung bewusstlos auf einer schwarzen Piste ist - da muss ich mich auf eine schwere Verletzung einstellen." Es müsse von einem Hochrasanz-Trauma ausgegangen werden, wenn ein mit hoher Geschwindigkeit auf dem Boden aufkommender Körper schlagartig abgebremst wird. "Aktuell wissen wir nicht mal, ob er wieder zu sich kommt."

Zwar ist der Betroffene bei Ankunft der Notärztin wieder ansprechbar, aber: "Er war bewusstlos, wir wissen nicht, wie lange - das ist immer ein Problem." Die Bewusstlosigkeit deutet auf ein Schädeltrauma hin, das von außen nicht erkennbar ist.

Die "Black Scorpions"-Piste nahe der Grenze zur Schweiz hat eine Neigung von 56 Grad, auf der Spitzengeschwindigkeiten bis 100 km/h erreicht werden können. Ein ungebremster Aufprall mit dem Kopf ist höchst gefährlich.