Magen-OP bei "Schwiegertochter gesucht"-Ikone Ingo: Jetzt startet die heiße Phase

"Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo Peters (33) ist seit Juni 2022 mit Ehefrau Annika (33) verheiratet. © Instagram/ingonator_official (Screenshot)

Denn wie Ingo am Montag via Instagram offenbarte, darf er bis zur OP in etwa 20 Tagen keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen. Statt der geliebten Hausmannskost muss der 33-Jährige entsprechend nun also zu Proteinshakes und Suppen greifen.

Keine einfache Aufgabe für den Pfundskerl, doch für seinen Traum gibt Ingo Vollgas! Immerhin wollen Ehefrau Annika (33) und er endlich Eltern werden.

Die zahlreich vorhandenen Kilos müssen dafür aber runter - sowohl bei ihm als auch bei ihr.

Damit sich die Turteltauben aber gegenseitig unterstützen können, wie es sich für echte Ehepartner gehört, sollen die schweren Eingriffe nacheinander stattfinden. Ingo macht nun den Anfang, Annika soll noch in diesem Jahr folgen.