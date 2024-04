Tattoo-Diss am "Schwiegertochter gesucht"-Pool: "Heute ein dicker Brummer"

Beworben auf den kuschelbedürftigen Karnevalisten haben sich Seelsorgerin Ute (55) aus Gelsenkirchen, die mit ihrer Schalke-Affinität bei Uwe voll uns Schwarze trifft, und Sabine (55) aus der Pfalz, die mit Fußball zwar nichts am Hut hat, dafür aber 80 Pflanzen in ihrer Einzimmer-Wohnung hortet.

Ute (r.) beendet die Liebesreise freiwillig. © RTL

Das ist DIE Chance für Sabine, die den Junggesellen nun für sich allein hat. Nach aufregenden Attraktionen in einem Freizeitpark mutmaßt Uwe allerdings, dass die patente Pfälzerin zu viel Zeit für ihre Enkel aufbringen wird "und weniger Zeit hat für eine feste Beziehung".

Erst auf Nachfrage offenbart er ihr dann auch noch, dass er keine tätowierten Frauen mit Piercing mag. Ein Schock für die 55-Jährige. Dass die großflächige Körperkunst nicht mehr verschwinden wird, ist dem herzlichen Hauswart klar: "Das hat man vielleicht in der Jugend gemacht. Wenn man da früher einen kleinen Schmetterling hatte, ist heute ein dicker Brummer draus geworden."

Sabine fasst seine Rolle rückwärts nicht: "Ein paar Minuten vorher techtelt er mit mir rum, lächelt mich dreist dabei an und auf meine Frage hin hat er sich wie das Fähnchen im Wind gedreht. Ich bin richtig wütend. Wenn ich ihm jetzt die Meinung sagen würde, wäre er so klein mit Hut."

Sie wettert weiter: "Komm mal in der heutigen Zeit an. Du ziehst deine Kasperle-Mütze auf, machst 'huhu hahaha' und willst akzeptiert werden. Du bist intolerant, so was hab ich noch nicht erlebt. So nicht, Uwe!"

Die abrupte Abfuhr nimmt Uwe mit Fassung, grinst seine Mama an: "Wir haben ja noch uns!" Amen.