Schwiegertochter gesucht: Stephans Mutter skeptisch nach abruptem Abschied

Bergisches Land (NRW) - Hand in Hand auf Wolke 7? Stephan (54) hat bei " Schwiegertochter gesucht " in Astrid (55) offenbar seine langersehnte Herzdame gefunden. Doch seine missgünstige Mutter glaubt noch nicht ans Wiedersehen.

Stephan (54) nimmt Astrid (55) mit auf einen Reiterhof. © RTL

Die Nacht hat Stephan nicht mit der Westerwälderin im Ferienhaus verbracht. "Das war Astrids Wunsch und hat mich nicht enttäuscht. Ich glaube, dass es auch damit zu tun hat, dass sie so lange Single war und erst mal wieder für sich fühlen und erspüren muss, jemanden an sich ranzulassen."

Die brillante Bäckereiverkäuferin ist dennoch hin und weg von ihrem stylischen Straßenbaumeister: "Ich weiß gar nicht mehr, wann ich einem Mann so nah war. Das ist so lange her, ich bin fast jungfräulich wieder."

Der 54-Jährige hat danach eine aufregende Ausflugsidee. Mit seinem kompakten Kleinwagen geht's auf einen reizvollen Reiterhof. Astrid ist nicht begeistert: "Och nee, was sollen wir denn mit Pferden? Bis ich da hoch bin, haben wir Neujahr."

Die beiden entscheiden sich für die kleine Variante, ein Pony. Stephan nimmt Zügel in die Hand, Astrid traut sich nicht, beim spaßigen Spaziergang durch die liebliche Landschaft die Position zu tauschen, hält lieber abgeklärten Abstand.