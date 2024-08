Schwierige Hochzeitskleid-Suche eines Brautmodels: "Das kenne ich schon"

Leipzig - Ein Brautmodenmodel, das selbst vor den Altar tritt, ist eine Herausforderung der ganz anderen Art. Das bekommt Ausstatterin Elisa Junghans (35) aus Leipzig in der TV-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" am eigenen Leib zu spüren.

Elisa Junghans (35, l.) hat ihr Geschäft "Happy Day - Brautmoden Leipzig" seit 2016. © Screenshot RTL+

Lisa Seidel hat als nebenberufliches Brautmodenmodel schon in über 20 Kleidern geshootet und weiß dadurch zumindest, was sie nicht will.

In Elisas Geschäft "Happy Day - Brautmoden Leipzig" möchte die 24-Jährige nun endlich ihr Traumkleid finden.

Von dem hat sie übrigens klare Vorstellungen. Die hauptberufliche Erzieherin sieht sich an ihrem großen Tag in einer glitzernden und mit Spitze verzierten A-Linie mit V-Ausschnitt und Schleppe auf ihren Benjamin (33) zulaufen.

"Für mich wird's schwierig, ihr perfektes Kleid zu finden", befürchtet Elisa, die ihr Brautmodengeschäft 2016 eröffnete.



Beim Gang durch die Kleider macht sich eine kleine Ernüchterung breit. Mit "Das kenne ich schon" und "Ne, da gefällt mir der Rock tatsächlich nicht", wählt sie die ersten Versuche ab.