Shitstorm für Jubiläumsshow: Weshalb dann eine Wiederholung?

Dresden - Das Wochenende ist eingeläutet. Wenn Ihr von der Arbeitswoche bisschen abschalten und es Euch auf der Couch gemütlich machen wollt, haben wir was für Euch: Den Blick aufs Fernsehprogramm, das sind unsere Tipps.

Es gibt nicht viele Actionfilme, die ich mir mehrmals anschauen würde. Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 (2009) mit Denzel Washington und John Travolta gehört aber definitiv dazu. Manche behaupten zwar, der Streifen komme inhaltlich an das Original von 1974 nicht heran, aber technisch war man 35 Jahre später definitiv besser aufgestellt.

Zwei Monate ist es her, dass 75 Jahre ARD - Die große Jubiläumsshow im Fernsehen lief. Was folgte, war eine Welle der Empörung rund um den vermeintlich rassistischen Auftritt Dieter Hallervordens. Nun wiederholt der NDR die ganze Show und ich frage mich ernsthaft, ob es der Sendeanstalt nicht ausgereicht hat, sich einmal erklären zu müssen ...

Erster Blockbuster-Auftritt für Anthony Mackie als Captain America: In Brave New World (2025) schlüpft der Schauspieler in große Fußstapfen, übernimmt die Kultrolle von Chris Evans. Ich finde: Er hat das sympathisch gemacht! Insbesondere seine Neckereien mit Co-Star Danny Ramirez sind unterhaltsam. Eindeutig einer der besseren Marvel-Filme der jüngsten Vergangenheit.



Disney+

Viel Spaß beim Einschalten.