"Ich hab's vorhergesagt!": Eine neue Woche "Shopping Queen" aus Hamburg startet

Eine neue Woche "Shopping Queen" hat begonnen. Das VOX-Format von Star-Designer Guido Maria Kretschmer (57) ist mal wieder in Hamburg unterwegs.

Von Alice Nägle

Hamburg – Diese Woche ist die VOX-Doku "Shopping Queen" von Guida Maria Kretschmer (57) in seiner Heimat Hamburg zu Gast. Zum gemütlichen Motto "Bequem aber schick, kreiere einen Fashion-Look mit Jogginghose" ging an Tag eins Azubine Chiara (23) zusammen mit ihrer Schwester einkaufen. Konnte sie Guido und die Kandidatinnen mit ihrem Look überzeugen?

Diese Woche beurteilt Star-Designer Guido Maria Kretschmer (57) fünf Kandidatinnen aus seiner Heimat Hamburg. © RTL/Andreas Friese Montags-Kandidatin Chiara wohnt in einer Vierer-WG in Hamburg und macht eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Sie beschreibt ihren Kleidungsstil als elegant, sportlich und Up-to-date. Die Jüngste der fünf Teilnehmerinnen ist 1,70 Meter groß und hat einen Tick: Sie kauft gerne Teile, die sie schon hat, in anderen Farben. Nachdem Star-Designer Guido Maria Kretschmer (57) das Jogginghosen-Motto verkündet hatte, freute sich Kandidatin vier extrem: "Ich habe es doch vorhergesagt!" Für den Designer besteht die Kunst diese Woche darin, aus diesem gemütlichen Kleidungsstück etwas Besonderes zu machen. Der ersten Teilnehmerin traute er es auf jeden Fall zu. "Ich drücke ihr die Daumen und könnte mir vorstellen, dass das Motto heute gut für sie ist." Shopping Queen "Shopping Queen" aus Dresden: Als Lyn erfährt, was sie tragen muss, fließen Krokodilstränen Wie immer hatte auch Chiara 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit das perfekte Outfit zu shoppen. Gemeinsam mit ihrer Schwester fuhr sie als Erstes zu Adidas, um die perfekte Jogginghose zu finden. Doch direkt im ersten Laden und gerade was das wichtigste Teil des gesamten Styles angeht, waren sich die beiden Schwestern nicht einig.

Neue Hose, neues Glück

Bis zur Anprobe war das der Hosen-Favorit von Kandidatin Chiara (23). © RTL/Constantin Ent. Zur Freude der Schwester wurde eine fliederfarbene Jogger gekauft. Mit etwa drei Stunden Restzeit rannten die beiden los zum nächsten Laden, um eigentlich Schuhe zu shoppen. Doch dann die Überraschung: Kandidatin Chiara konnte sich nicht entscheiden, wirft die Idee mit der bunten Jogger über Bord und hatte plötzlich ein Fünftel des Budgets um sonst ausgegeben Experte Guido war begeistert von diesem Sinneswandel und der neuen Hosen-Option: "Könnte wunderbar funktionieren." Nach langer Suche entschied sich Chiara in diesem Store außerdem für eine klassische Sandalette und eine kleine schwarze Handtasche. Für Guidos Geschmack hätte aber, gerade was die Schuhwahl betrifft, noch mehr los sein können. Zu Freude des Geldbeutels entschied sich Chiara, die überflüssige Jogginghose umzutauschen.

Das Einmaleins der Mode

Diese Jogginghose hat die 23-jährige Chiara auch nicht gekauft. Am Ende wurde sie in einem anderen Geschäft fündig. © RTL/Constantin Ent. Als Nächstes machte der pinke Shopping-Bus Halt, weil Chiara einen passenden Blazer zu ihrem "bequemen aber schicken" Look finden wollte. Der Experte hätte sich allerdings etwas Ungewöhnlicheres gewünscht, was man in Kombination mit einer Jogginghose vielleicht so nicht erwarten würde. Mithilfe ihrer Schwester und der Verkäuferin, die selbst bei einer früheren Staffel "Shopping Queen" mitgemacht hatte, shoppte Chiara einen schwarzen oversized Blazer, ein schwarzes Crop-Top und diversen goldenen Schmuck. Bis jetzt fiel das Outfit tatsächlich in die Vorstellung ihrer Mitstreitenden, die sich derweil über die mögliche Schmuckwahl der Montags-Kandidatin austauschten. Während die eine glaubte, dass Chiara ohne alles kommt, stellte sich die andere einen "Wahrsagerinnen-Style" mit ganz vielen Ringen vor. Mit 51 Minuten Restzeit ging es für Chiara nun abschließend für Make-up und Haare zum Friseur. Eine Minute vor Schluss beendete die 23-Jährige ihren Shopping-Trip und düste mit dem Shopping-Mobil zum Laufsteg.