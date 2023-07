Shopping Queen in Düsseldorf: Als Guido das Motto verkündet, fällt allen die Kinnlade runter!

Vera (28) aus Düsseldorf ist die erste "Shopping Queen"-Kandidatin der Woche. © RTL / Constantin Ent.

Das Mutter-Tochter-Gespann steuert das erste Geschäft an und schaut sich zuallererst in der Sockenabteilung um, ehe Vera die Sandalen im Geschäft genau unter die Lupe nimmt.

Eine rustikale Wildleder-Sandalette mit einer plakativen Schnalle hat es der Studentin angetan und wird schließlich samt zweier Socken-Paare und einer Sonnenbrille eingetütet.

Im zweiten Laden stöbern Vera und Susanne dann nach dem passenden Look zum jüngst erstandenen Schuhwerk. Ein weißes Kleid mit passendem Strohhut sorgt für Begeisterung beim Star-Designer, doch das Mutter-Tochter-Duo will noch einen weiteren Look ausprobieren.

Kurzerhand schmeißt sich Vera in einen Jeansrock, kombiniert dazu einen Häkel-Kimono mit Hut und findet den Look anfangs "schon viel besser" als das weiße Kleid. Guido fällt hingegen ein vernichtendes Urteil: "Jetzt fehlt noch so 'ne Kuh an der Leine." Autsch!

Als hätte Vera die Worte des Mode-Gurus erhört, entscheidet sie sich schließlich doch für Guidos Favoriten und verwirft den Cowgirl-Jeans-Look wieder.