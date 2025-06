"Shopping Queen" in Stuttgart: "Kannst 'ne Windel oder 'n Putzlappen draus machen"

Stuttgart - Unter dem Motto "Summer feeling - Kreiere einen angesagten Look mit dem Trendstoff Musselin!" sollen sich fünf Kandidatinnen bei " Shopping Queen " in Stuttgart einkleiden. Julija, die den Auftakt macht, fällt die Aufgabe nicht leicht.

Julija probiert Kleider und Jumpsuits aus Musselin-Stoff an. © Screenshot RTL +

Zu Beginn testet die Stuttgarterin eine Hose, erkennt allerdings schnell das Problem des Looks. "Die ist 'n bisschen schmal an der Hüfte. Zwei Nummern größer und es läuft", so Guido Maria Kretschmer (60). Der Musselin-Stoff trage schnell auf.

Dann probiert sich die 26-Jährige durch mehrere Jumpsuits und Kleider. Ein graues Teil hat es Julija besonders angetan.

"Musselin in der Farbe kann auch schnell ärmlich aussehen" erklärt Guido. Man müsse den Look mit dem Trendstoff deshalb gut tunen. "Und du kannst später noch ne Windel oder 'n Putzlappen draus machen oder wenn du mal ne offene Wunde hast - drauf", witzelt der Modedesigner.

Am Ende entscheidet sich Julija für ein weißes Sommerkleid. Guido zeigt sich weniger begeistert. Er hätte die Unternehmerin gerne in einer schicken und schlichten Bluse gesehen. "Das Musselin soll mehr im Vordergrund stehen", so der 60-Jährige.