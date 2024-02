Shopping Queen: "Ist irre, dass der das so mitmacht"

Bei Shopping Queen in Graz müssen diesmal Charlotte und Thomas einen perfekten Partnerlook zusammenstellen.

Von Sarah Popp

Graz (Österreich) - Beim "Shopping Queen"- Pärchenspezial heißt es diese Woche: "Same same but different - Baut einen unterschiedlichen Look mit einem gleichen Teil!"

Charlotte (43) sucht die Kleidung für Freund Thomas (46) nach ihrem Geschmack aus. © VOX Am Donnerstag gehen Charlotte (43) und Thomas (46) auf Shoppingtour. Die Waldorf-Lehrerin wohnt mit ihrem Lebensgefährten und den zwei Kindern idyllisch am See "Copacabana". Beide lieben einen eleganten Look und machen sich gerne schick. Allerdings geht Thomas gar nicht gerne einkaufen, sodass seine Freundin alles für ihn aussucht. "Die sind ein Perfect Couple (...) wenn die einen lässigen Look wählen, kann das nur von Vorteil sein", erklärt Stardesigner Guido Maria Kretschmer (58).

Charlotte entscheidet: Thomas muss eine Damenbluse tragen

"Ich hab nicht so viel zu sagen, kann nix schiefgehen", Thomas muss sich fügen. © VOX Im ersten Laden suchen die beiden direkt nach ihrem Partnerlook: einer Hemdbluse. Charlotte begeistert sich gleich für ein blaues Seidenhemd mit Palmendruck: "Das ist so ein bisschen die Versaces", lacht Guido beim Anblick von Tom in Damenbluse, "ist irre, dass der das so mitmacht". Doch kurze Zeit später wirft die 43-Jährige ihren Plan komplett um. Sie entscheiden sich für leuchtend gelbe Oberteile und dazu passend die gleiche graue Hose. Bei der Schuhwahl ist Thomas zunächst wenig begeistert von Sneakern mit bunten Schnürsenkeln. "Du trägst sowas nie. Ich weiß, du wirst es hassen (...) ich find, das passt super zusammen", macht Charlotte direkt klar, wer hier beim Shoppen die Hose anhat. Shopping Queen "Shopping Queen" in Berlin: Guido traut bei dieser Aussage seinen Ohren nicht! - "Wie bitte?" Gelbe High Heels, eine glitzernde Handtasche und schwarze Armbänder kommen auch noch mit. Auch bei der Wahl von Schmuck und Sonnenbrille hält sich Thomas weise zurück, als Charlotte generalstabsmäßig die Führung übernimmt. Beim Friseur lässt es die Waldorf-Lehrerin richtig krachen und lässt sich spontan einen Bob schneiden. Mit braunem Nagellack und aufregendem Make-up erzielen die beiden eine zeitliche Punktlandung. "Ich find es eine super Frisur (...) das ist schon eine sehr attraktive Frau, die Charlotte", zeigt sich Kretschmer begeistert über die optische Veränderung.