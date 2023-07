Shopping Queen in Köln: Mädels müssen sich gewagtem Motto stellen - "Heute ist Tanga-Tag!"

Köln - Am heutigen Montag startet die beliebte VOX-Sendung " Shopping Queen " in eine neue Woche - diesmal in Köln ! Fünf Kandidatinnen treten gegeneinander an und stellen sich dabei einer gewagten Herausforderung.

Für die illustre Runde hat sich Guido etwas Besonderes einfallen lassen: "Cool am Pool - finde das perfekte Outfit für deinen Badetag", stellt der Star-Designer das Wochen-Motto vor, das Kandidatin Loveth (48) glatt eine deutliche Ansage entlockt: "Guido möchte gerne meine Cellulite sehen? Jetzt muss er sich warm anziehen!", kündigt die 48-Jährige an.

"Jetzt ist es so weit: Heute ist Tanga-Tag!", kündigt der Modeschöpfer gleich zu Beginn der neuen Shopping-Woche an, doch bevor die Damen das Motto erfahren, lernen sie sich erst einmal kennen.

Theresa (26) ist die erste Kandidatin bei "Shopping Queen" in Köln. © RTL / Constantin Ent.

Samt ihrer besseren Hälfte - Freund Marc (28) - macht sich Theresa auf den Weg in die Kölner City und hat natürlich auch die üblichen 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit im Gepäck. Und gleich der erste Laden sieht vielversprechend aus!

Auswahl gibt es in dem Fachgeschäft genug und so dauert es nicht lange, bis Theresa eine Kombination anprobiert, die alle Anwesenden in Begeisterung versetzt. Auch Guido ist sichtlich angetan vom Outfit der 26-Jährigen, das aus einem camelfarbenem Höschen und einem passenden Bikinioberteil besteht. "Das steht ihr sehr! Passt super zu ihrem Körper", urteilt der Modepapst.

Für 210 Euro wird das knappe Outfit eingetütet, ehe Theresa und Marc in Laden Nummer zwei auf Schuh-Suche gehen. Auch hier legt die Synchronsprecherin Souveränität an den Tag und findet schnell eine schwarze Ledersandale mit Plateau, die sie zusammen mit einem Anglerhut und einer schwarzen Tasche zu dem Look kombiniert.

Ein weißes Hemd rundet das Outfit ab, ehe das Paar schon durch die Tür des Frisörs tritt. Während der Fachmann sich Theresas Haare und Make-up vornimmt, tut Marc sein Bestes, die Fußnägel seiner Liebsten zu lackieren - sehr zum Unmut von Guido! "Marc, bitte, lass das! Das sieht ja ganz schlimm aus!", platzt es aus dem Star-Designer heraus. Oh oh...

Wie Theresas Outfit bei der Konkurrenz ankommt und wie viele Punkte die Kölnerin von den anderen Kandidatinnen erhält, seht Ihr ab 15 Uhr bei VOX oder im Stream bei RTL+.