"Shopping Queen" mit Emotionen pur: Bei dieser Frage verrät Guido Maria Kretschmer größten Wunsch

Leipzig - Finaltag von " Shopping Queen " in Leipzig : Während Kandidatin Nelly (33) noch nach einem perfekten Schlaghosen-Outfit sucht, kommen abseits der Einkaufstour die großen Abschiedsgefühle auf. Eine Frage lässt Guido Maria Kretschmer (60) dabei ganz sehnsüchtig werden.

Zur Erinnerung: Die Eltern des Moderators und Designers verstarben im Jahr 2023 kurz nacheinander im Alter von 87 und 84 Jahren. Der Verlust hatte ihn hart getroffen. "Als meine Mutter dann starb, da war alles weg. Da war ich fast nicht in der Lage, mit dem Auto zurück nach Hamburg zu fahren", gestand er damals in einem Interview.

"Ich würde gern einen Nachmittag mit meinen Eltern noch mal haben", verrät er dann. "Nur wir zusammen, wo wir im Garten sitzen oder auf einer Decke liegen oder ich mit ihnen was mache und ich sie fragen könnte, was sie gerade denken, was sie gerade machen. Das wäre mein größter Wunsch."

Als die Mama von zwei Söhnen den Moderator dann noch fragt, was er tun würde, wenn er einen Wunsch habe, wirkt dieser direkt ganz ergriffen.

"Das waren die von meiner Mama auch", werden da direkt Erinnerungen bei Guido wach. "Meine Mama hatte die auch so in Marmor und 'die müssen immer nach draußen gucken', hat sie immer gesagt."

Los geht es bereits bei Nellys Home-Tour, bei der dem Team direkt die vielen Elefanten-Figuren in ihrem Zuhause auffallen. "Elefanten sind meine absoluten Lieblingstiere", erklärt die Personalfachkauffrau ihre Sammlung.

Kandidatin Nelly in ihrem Outfit zum Thema "Schlaghose". © RTL+

Doch nicht nur der Modeschöpfer wird am letzten Tag von "Shopping Queen" in Leipzig ganz emotional. Auch den Kandidatinnen fiel der Abschied schwer. "Können wir verlängern?", fragt Theodora (53) direkt. "Ich würde auch gern verlängern", schließt sich Jenny (33) direkt an. "Es hat irre Spaß gemacht."

Nelly und ihre Begleiterin Susann (42) entdecken im Vintage-Laden "Lisbeth's Erben" derweil einen 70s-Look, der direkt zu ihrer Lockenmähne passt - und nicht nur ihre Konkurrentinnen, sondern auch Guido beeindruckt. "Steht ihr ausgezeichnet. Ich meine, was soll man denn sagen, wenn man so um die Ecke kommt!?", preist der Designer. "Mir gefällt's."

33 Punkte erhält die Power-Mama schließlich von den anderen Frauen. Ob sie damit gegen Jenny bestehen kann, die am Mittwoch 38 Punkte ergattern konnte? Die Antwort gibt's in der Folge am heutigen Freitag, wenn Guido ebenfalls seine Wertung abgibt.

Die neuen Folgen "Shopping Queen" laufen montags bis freitags um 15 Uhr bei VOX und vorab im Stream bei RTL+.