SIE ist Deutschlands "Reality Queen"! Wer sich vor dem Finale nochmal zoffte

Suriname - Um es mit den Worten von Theresia Fischer (32) auszudrücken - "Die Zeit tickt". Was das bedeutet: Das Finale von " Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel " steht an. Und hier geht es ums Ganze.

Dass diese beiden "Queens" sich also gegenseitig für den Rauswurf nominieren, sollte niemanden überraschen. Für einige schockierte Gesichter sorgt hingegen Patricia (53), die ihre neugewonnene Schwester Vanessa ebenfalls wählt und damit nach Hause schickt. Eine rein strategische Entscheidung, versteht sich.

"Ich gönn's fast allen hier, bis auf einer Person … das ist Sandra", macht Vanessa (24) ihren Standpunkt deutlich. "Sandra ist ein fürchterlicher Mensch, ich hab noch nie so einen unangenehmen Menschen in meiner Nähe gehabt. Sie ist sehr link." Gut, dass diese Antipathie auf Gegenseitigkeit beruht.

Im Halbfinale müssen die verbliebenen vier Frauen besonders gute Ohren haben. © RTL

Die letzten beiden Spiele der Staffel finden nicht mehr im Dschungel, sondern in der Hauptstadt Paramaribo statt. Hier müssen die Queens zuerst einer Brass-Band lauschen und die gespielten Songs so schnell wie möglich erraten. Patricia und Theresia beweisen dabei ihr Taktgefühl und dürfen somit souverän den Final-Einzug feiern.

Bevor die beiden Frauen dann mitsamt ihrer schweren Rucksäcke eine atemlose Schnitzeljagd durch die Stadt antreten müssen, gibt's noch eine gute Nachricht von Moderator Filip (30): Das Preisgeld wurde auf insgesamt 29.000 Euro erhöht!

Als Patricia und Theresia in eine Markthalle rasen und die Berge an Früchten nach von der RTL-Produktion versteckten Botschaften durchwühlen müssen, steht letzterer die Scham ins Gesicht geschrieben: "Dieser Marktbesuch glich einem Banküberfall. Das war so unangenehm".

Die Blanco-Tochter hat angesichts des Rennens durch die Straßen Paramaribos ganz andere Probleme: "Ich bin konditionell auf dem Stand eines 80-Jährigen".

Und so schafft sie es am Ende nicht, mit der langbeinigen GNTM-Veteranin Schritt zu halten, die als Erste ins Ziel rast und damit den Titel "Reality Queen 2024" sowie das Preisgeld einheimst.