"Sing meinen Song": Hier wird Rapper FiNCH ganz emotional

Der Deutsch-Rapper performt in der 12. Auflage des Formats zusammen mit Gastgeber Johannes Oerding (43), Madeline Juno (29), Michael Patrick Kelly (47), Boki von ClockClock, Mieze Katz (46) von MIA und Aki Bosse (45) Songs der jeweiligen Künstler - am morgigen Dienstag (20.15 Uhr/VOX und auf RTL+) in Folge fünf sind seine Werke dran.

"Ich will noch nicht zu viel erzählen: Am meisten hat mich gefreut, und nicht nur mich, sondern auch meine Mutter und meine ganze Familie, die Aki-Bosse-Version von 'Memories', das war die persönlichste", erklärt der Fürstenwalder.

Aber: "Alle anderen haben Songs gewählt, von denen klar war, dass sie kommen. Ich hätte mir mehr Experimente gewünscht, weil ich so viele Songs habe, aus denen man was machen kann. Man hätte nicht die harten Texte übernehmen müssen, sondern nur die Melodie. So habe ich es bei einigen Songs ja auch gemacht." Deswegen sei er bei "Memories" so überrascht gewesen.

"Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Song kommt. Nichtsdestotrotz waren die anderen auch geil."