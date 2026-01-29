So will dieses Start-up die deutschen Nachtzüge wieder zum Leben erwecken!
Berlin - Bereits vor zehn Jahren hat die Deutsche Bahn ihre Nachtzüge eingestampft, seitdem haben ausländische Unternehmen übernommen. Ein Berliner Start-up hat da allerdings ein Wörtchen mitzureden.
Gemeinsam mit seinem Designer Hendrik Lucka (31) und zwei weiteren Mitarbeitenden will der Tüftler Anton Dubrau (38) den deutschen Nachtzug revolutionieren.
Das Ziel: Im Zeichen der Nachhaltigkeit sollen sich wieder mehr Leute weg von Flugverkehr zurück zur Bahn wenden - auch für längere Strecken. Und das setzt natürlich voraus, dass die Betten und Sitze entsprechend bequem sind.
Die hohen Kosten des Nachtzug-Betriebs lassen sich nur decken, wenn die Anzahl der möglichen Fahrgäste in den Waggons maximiert werden kann. So auch Anton Dubraus Gedanke.
Und die Lösung? Keine Aufteilung zwischen Sitzplätzen und Schlafabteilen, sondern rund 65 kompakte Mini-Kabinen - sogenannte Pods - in jedem Wagen. Ganz nach dem Motto "Klein und gemütlich", so Dubrau.
Gelingt dem Nachtzug ein Comeback in Deutschland?
Was beim Modellbau im Berliner Büro auch eine große Rolle spielt, ist das Sicherheitskonzept der Pods. So soll jede Kabine eine eigene abschließbare Tür erhalten. Das begrüßen auch die Tester, die im "Einfach genial"-Beitrag drei Stunden lang probeliegen dürfen.
"Ich fühl' mich wie in einem kleinen Wohnzimmer", schwärmt ein Pärchen, das eine Doppel-Kabine ausprobieren darf. Und auch die Solo-Testerin hebt positiv hervor, dass man seinen Sitzplatz jederzeit flexibel zu einem Bett umbauen kann.
Für Anton und Hendrik geht es nun vor allem um die Zulassung. Sollte hier alles reibungslos über die Bühne gehen, könnte aus dem Prototyp in den nächsten sechs Jahren Realität werden.
Vielleicht findet man die Schlaf-Pods also schon bald in deutschen Zügen. "Es ist noch einiges vor uns", ist Anton bereit für die Zukunft.
Titelfoto: Montage MDR/Ella Cieslinski