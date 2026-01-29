So will dieses Start-up die deutschen Nachtzüge wieder zum Leben erwecken!

Berlin - Bereits vor zehn Jahren hat die Deutsche Bahn ihre Nachtzüge eingestampft, seitdem haben ausländische Unternehmen übernommen. Ein Berliner Start-up hat da allerdings ein Wörtchen mitzureden.

Der Designer Hendrik Lucka (l.) und der Mathematiker Anton Dubrau aus Berlin arbeiten an einem neuen Nachtzug-Konzept © MDR/Ella Cieslinski

Gemeinsam mit seinem Designer Hendrik Lucka (31) und zwei weiteren Mitarbeitenden will der Tüftler Anton Dubrau (38) den deutschen Nachtzug revolutionieren.

Das Ziel: Im Zeichen der Nachhaltigkeit sollen sich wieder mehr Leute weg von Flugverkehr zurück zur Bahn wenden - auch für längere Strecken. Und das setzt natürlich voraus, dass die Betten und Sitze entsprechend bequem sind.

Die hohen Kosten des Nachtzug-Betriebs lassen sich nur decken, wenn die Anzahl der möglichen Fahrgäste in den Waggons maximiert werden kann. So auch Anton Dubraus Gedanke.

Und die Lösung? Keine Aufteilung zwischen Sitzplätzen und Schlafabteilen, sondern rund 65 kompakte Mini-Kabinen - sogenannte Pods - in jedem Wagen. Ganz nach dem Motto "Klein und gemütlich", so Dubrau.