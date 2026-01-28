Verwirrung um "My Style Rocks": Wie lang geht die XXL-Sommerpause denn noch?

Istanbul (Türkei) - MANN! Harald Glööcklers (60) legendärer Wut-Ausbruch passt irgendwie zur momentanen Situation bei " My Style Rocks ". Noch immer ist unklar, wann die Fashion-Show weitergeht. TAG24 hat nachgehakt.

Wilma Elles (39) kündigte Anfang August eine Sommerpause an, die noch immer andauert. © YouTube/My Style Rocks

Moderatorin Wilma Elles (39) hatte in der Sendung vom 2. August 2025 angekündigt: "Jetzt kommt die Information, über die ich seit ein paar Tagen spreche: 'My Style Rocks' geht in die wohlverdiente Sommerpause. Ich wünsche allen einen wunderschönen Urlaub."

Anschließend sei man zurück mit "spannenden neuen Looks, Charakteren und Überraschungen".

Das ist mal ein ordentlicher XXL-Urlaub. Während die meisten Menschen eineinhalb bis zwei Wochen dem Alltag entfliehen, ist das Istanbuler TV-Studio schon seit fast einem halben Jahr verwaist.

Das größte Problem: Die Gala-Folge 125 unter dem Motto "Hochzeit der besten Freundin" war noch nicht das Finale. Nachdem Vanessa die Show verlassen musste, sind noch sechs Ladys übrig. Die hängen komplett in der Luft. Und das wird auch vorerst so bleiben.

"Leider kann ich noch nichts Konkretes zum Fortsetzungstermin sagen", teilte eine Sprecherin des ausstrahlenden Senders Sport1 auf TAG24-Anfrage mit. "Die Aufzeichnung hat noch nicht begonnen. Die Produktion wird uns entsprechend darüber informieren, wann es wieder weiter geht."