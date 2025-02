Heimweg-Telefon soll schützen, doch "SOKO Leipzig"-Ermittler machen schlimme Entdeckung

Leipzig - Seit wenigen Jahren bieten Kommunen sogenannte Heimwegtelefone an, die vor allem Frauen mit mulmigem Bauchgefühl in der Dunkelheit nach Hause begleiten sollen. Die " SOKO Leipzig " greift dieses Thema im neuesten Fall auf - und findet eine Leiche.

Die Kommissare Ina Zimmermann und Moritz Brenner suchen nach einer verletzten oder toten Frau. © ZDF/Uwe Frauendorf

"Ich sehe niemanden, aber ich höre seine Schritte", sagt Jonna Drost (gespielt von Franziska von Harsdorf, 28) einer Frau, die sie per Telefon auf ihrem nächtlichen Heimweg begleitet.

Die junge Frau überquert eine Brücke an der Pferderennbahn und läuft in Richtung Wald. Als sie sich in Sicherheit wähnt, wird sie von einem unbekannten Mann überwältigt. Telefonistin Höllmann (Jennifer Demmel, 39) muss alles mit anhören, ehe die Verbindung abreißt.

Sicher sind sich die Ermittler, dass sie im Wald nach der verletzten, wenn nicht sogar toten Jonna Drost suchen. Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 55) und Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 39) finden zwar eine Leiche, doch es ist Thilo Jedinger (Andreas Hammer, 36). Im Blut des Tech-Experten wird Speed nachgewiesen.

Seine Frau Violetta (Ines Lutz, 41) verhält sich merkwürdig, ist aber auch durch den Wind, da am Nachmittag eigentlich der Geburtstag der vierjährigen Tochter gefeiert werden soll und sie voll in den Vorbereitungen steckt.

Ein dünnes Haar auf der Kleidung der Leiche kippt die Ermittlungen in eine Richtung. In die richtige?