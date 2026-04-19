"Hab mir die Seele aus dem Leib gekotzt": Das bekam Marco Girnth zum Abschied vom "SOKO Leipzig"-Team

Leipzig - Nach 25 Jahren im Team von "SOKO Leipzig" machte Marco Girnth (56) Schluss. Er verließ die Serie freiwillig, weil er sich anderen Projekten widmen wollte und noch viel erleben wollte, abseits des Drehsets in Leipzig . Zum Abschied bekam er vom Team aber ein besonderes Geschenk, wie die Produktion auf Instagram teilte.

Marco Girnth (56) verließ "SOKO Leipzig" auf eigenen Wunsch. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Der letzte Drehtag mit Girnth war schon im Juli 2025, die letzten Folgen wurden im Januar 2026 ausgestrahlt, doch erst vor wenigen Tagen zeigte das Team, wie der Schauspieler auf das Geschenk reagierte.

Zum Abschied schenkten sie ihm ein Buch voll mit Fotos und Erinnerungen an die gemeinsame Zeit. Das Buch begann zum Beispiel mit einem Plan vom ersten Drehtag am 25. Mai 2000.

Emotional blätterte der 56-Jährige durch die Seiten. "Es gibt so ein paar Tage, da erinnere ich mich wie heute dran", sagte er. Auf einem Foto waren die Schauspieler beispielsweise auf dem Leipziger City-Turm. Laut Girnth war es dort "eiskalt".

Für eine Folge reiste das Team nach Istanbul. "Das werde ich nie vergessen", erklärte der Schauspieler. "Am Tag vorher habe ich mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Wir hatten nämlich alle schwer Magen-Darm", fügte er hinzu.