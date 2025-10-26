Marco Girnth erklärt "SOKO Leipzig"-Ausstieg: Tod eines Freundes zeigte ihm "Endlichkeit des Lebens"

Leipzig - Fast 25 Jahre lang stand Marco Girnth (55) für " SOKO Leipzig " vor der Kamera, im Juli gab er nun seinen Abschied von der Krimiserie bekannt. Im " Riverboat " spricht er über die Hintergründe.

Im "Riverboat" sprach Marco Girnth (55) über seinen "SOKO Leipzig"-Ausstieg. © IMAGO / STAR-MEDIA

"Diese Entscheidung ist mir wirklich schwergefallen und hat ein paar Tränen gekostet", erklärt er im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher (56). Seine Rolle als Kommissar Jan Maybach habe er geliebt, ebenso seine "SOKO"-Kollegen - und dennoch habe er irgendwann die Reißleine ziehen müssen.

"Es kam das 15. Jahr, dann das 20. Jahr, und dann wird man 50", erinnert er sich. Auch durch den Tod eines guten Freundes sei ihm vor ein paar Jahren die "Endlichkeit des Lebens" so richtig bewusst geworden. Ihm sei klar geworden, dass er über das Konzept der Zeit anders nachdenken müsse.

Während er sich mit 30 noch bei all seinen Wünschen "Das mach' ich irgendwann" sagen konnte, sei das nun anders: "Dieses Privileg hab ich doch gar nicht mehr. Da bleiben vielleicht noch so acht, neun, zehn Restsommer, und dann wird es schon eng."

Und dabei habe der Schauspieler doch noch viele Ziele: "Ich will noch einen Kurzfilm drehen, surfen lernen, einen Hubschrauber fliegen, snowboarden. Jetzt fühle ich mich danach. Dafür brauche ich Zeit."