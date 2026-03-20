Tödlicher Gesundheitswahn: "SOKO Leipzig"-Team vor rätselhaftem Eisbad-Mord
Leipzig - Nachdem sein Vater mit 51 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben ist, denkt Mark Scherler (gespielt von Timo Jacobs, 52) in der neuen "SOKO Leipzig"-Folge, ihn ereilt dasselbe Schicksal. Er widmet sein gesamtes Leben der Gesundheit. Anscheinend erfolglos, denn dem frühen Tod kann er nicht entkommen. War es ein Unfall oder doch kaltblütiger Mord?
Seine Frau Dr. Ayla Scherler (Selda Kaya, 49) findet Mark eines Morgens tot in seinem Eisbad liegen und ruft aufgelöst die Polizei.
Während es anfangs tatsächlich nach einem tragischen Herzinfarkt aussieht, kommen immer mehr Ungereimtheiten ans Licht.
Zum Beispiel, dass Ayla Scherler die Werte ihrer Smartwatch gefälscht hat und möglicherweise zur Tatzeit gar nicht schlief. "Das würde ja bedeuten, dass das Alibi von Frau Scherler hinfällig ist", stellt Kim Nowak (Amy Mußul, 34) fest.
Doch auch Sohn Zeki Scherler (Lorenz Grabow, 28) hat ein Motiv. Schließlich hat sein Vater ihn ständig unter Druck gesetzt. Nicht nur ihn, wie sich noch herausstellt.
"Haben sie nie daran gedacht, für ihren Mann mal psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen?", fragt Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56) Frau Scherler. Sie hat ebenso unter dem Wahn ihres Mannes gelitten wie ihr Sohn.
Fand sie keinen anderen Ausweg, um das Ganze zu beenden? Doch eine neue Erkenntnis stellt noch einmal alles auf den Kopf.
"SOKO Leipzig"-Folge "Unsterblich": Lohnt sich das Einschalten?
Ja - die Folge ist bis zum Schluss nicht durchschaubar. Wollte Mark sein Leben selbst beenden, war es seine Frau oder doch sein Sohn?
Als dann noch herauskommt, dass er eine Geliebte hatte, mit der aber schon seit Monaten Schluss ist, wird es noch verworrener. Immer wieder denkt man, eine schlüssige Antwort zu haben, bis zum nächsten Verhör, wenn die Antworten der Verdächtigen doch wieder ganz plausibel klingen.
Währenddessen versuchen die Ermittler immer noch, mit dem Tod ihres geliebten Kollegen Jan Maybach fertigzuwerden.
"Einfach die ganze Zeit zu weinen, macht Jan auch nicht wieder lebendig", geht Kim Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 41) an, als dieser sie unterschwellig bittet, die Therapie ernster zu nehmen.
Später schüttet er Ina sein Herz aus: "Ich hab den Eindruck, Kim nimmt die Therapie nicht ernst."
Diese führt unterdessen ihren ganz eigenen Kampf. Denn Ina soll einen Nachfolger suchen, was sie einfach nicht übers Herz bringt. "Ich bin noch nicht bereit, Jan zu ersetzen", gesteht sie.
Die "SOKO Leipzig"-Folge mit dem Titel "Unsterblich" läuft am Freitag, 20. März 2026, um 21.15 Uhr im ZDF oder bereits jetzt und jederzeit auf Abruf in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: ZDF/Steffen Junghans