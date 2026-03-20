Tödlicher Gesundheitswahn: "SOKO Leipzig"-Team vor rätselhaftem Eisbad-Mord

Leipzig - Nachdem sein Vater mit 51 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben ist, denkt Mark Scherler (gespielt von Timo Jacobs, 52) in der neuen " SOKO Leipzig "-Folge, ihn ereilt dasselbe Schicksal. Er widmet sein gesamtes Leben der Gesundheit. Anscheinend erfolglos, denn dem frühen Tod kann er nicht entkommen. War es ein Unfall oder doch kaltblütiger Mord?

Ayla Scherler (Selda Kaya, 2.v.l.) und ihr Sohn Zeki Scherler (Lorenz Grabow, l.) stehen nach dem Tod von Mark Scherler neben sich. © ZDF/Steffen Junghans

Seine Frau Dr. Ayla Scherler (Selda Kaya, 49) findet Mark eines Morgens tot in seinem Eisbad liegen und ruft aufgelöst die Polizei.

Während es anfangs tatsächlich nach einem tragischen Herzinfarkt aussieht, kommen immer mehr Ungereimtheiten ans Licht.

Zum Beispiel, dass Ayla Scherler die Werte ihrer Smartwatch gefälscht hat und möglicherweise zur Tatzeit gar nicht schlief. "Das würde ja bedeuten, dass das Alibi von Frau Scherler hinfällig ist", stellt Kim Nowak (Amy Mußul, 34) fest.

Doch auch Sohn Zeki Scherler (Lorenz Grabow, 28) hat ein Motiv. Schließlich hat sein Vater ihn ständig unter Druck gesetzt. Nicht nur ihn, wie sich noch herausstellt.

"Haben sie nie daran gedacht, für ihren Mann mal psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen?", fragt Ina Zimmermann (Melanie Marschke, 56) Frau Scherler. Sie hat ebenso unter dem Wahn ihres Mannes gelitten wie ihr Sohn.

Fand sie keinen anderen Ausweg, um das Ganze zu beenden? Doch eine neue Erkenntnis stellt noch einmal alles auf den Kopf.