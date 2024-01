Heiße Szene vor laufender Kamera: Was geht da beim TV-Kommissar?

Leipzig - Nach dem großen Weihnachtsspecial wartet " SOKO Leipzig " auch im neuen Jahr noch einmal mit einer 90-minütigen Folge auf, in der es nicht nur einen Mordfall zu lösen gibt. Weil eine alte Bekannte plötzlich wieder auftaucht, ist Jan Maybach tiefer involviert als ihm lieb ist.

Da Wörner außerdem mit Kokain vollgepumpt war, liegt nahe, dass er gefoltert wurde - er sollte vermutlich die Schmerzen länger aushalten. Wollten die Täter so an den Zugang gelangen?

Kaum haben Ina Zimmermann ( Melanie Marschke , 54) und ihr Team die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen, mischt sich Nikolaus Müller (Michael Schenk, 58) vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) ein.

Nikolaus Müller vom MAD setzt Ina Zimmermann unter Druck, dass niemand von der Rolle des Opfers erfährt. © ZDF/Steffen Junghans

Weil Ina Müller misstraut, leitet sie die Erkenntnisse nicht sofort an ihn weiter. Der gibt kurze Zeit später zu, dass Wörner kein IT-Fachmann war, sondern ein Agent, der Informationen über einen Drogenring beschaffen sollte.

Es ist also kein Zufall, dass Jan Maybach (Marco Girnth, 53) plötzlich Juli Segers (Kim Riedle, 41) in Leipzig entdeckt. Sie hatte einst für genau diesen Ring gearbeitet, als er sein Herz an sie verloren hat. Doch dann musste sie untertauchen.

Sofort flammen bei Jan alte Gefühle wieder auf, doch was macht die mittlerweile blonde Frau trotz Zeugenschutz in Leipzig, wo sie eigentlich nicht sicher ist?

Weil er ahnt, dass sein Kollege die Hintergründe über ihr Wiederauftauchen herausfinden will, stattet Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 38) Jan heimlich mit einem Peilsender aus. Der trifft sich tatsächlich mit Juli, es kommt zum Kuss zwischen den beiden.

Als Moritz kein Signal mehr empfängt, schrillen bei ihm, Ina und Kim Nowak (Amy Mußul, 32) alle Alarmglocken und sie fahren in das Hotel, in dem Jan und Juli zuletzt gewesen sein müssen. Doch die beiden sind spurlos verschwunden ...