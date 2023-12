"SOKO Leipzig"-Macherin in Plauderlaune: Die privaten Set-Geheimnisse der TV-Kommissare

Leipzig - Jeden Freitagabend flimmert die beliebte ZDF-Krimiserie " SOKO Leipzig " über die deutschen Bildschirme, in dieser Woche sogar zum allerersten Mal mit einer Weihnachts-Doppelfolge. Was die Zuschauer erwartet, hat die Produzentin von UFA Fiction TAG24 verraten.

UFA Fiction Produzentin Katharina Rietz (45) hat mit TAG24 über das Weihnachts-Highlight in diesem Jahr gesprochen. © UFA

Das Weihnachtsfest naht, passend dazu steht die neue Folge "Das Weihnachtswunder" in den Startlöchern. Schon der Anlass an sich sei für alle Beteiligten etwas Besonderes, so Produzentin Katharina Rietz (45).

Auch für sie und ihr Team seien die letzten Wochen des Jahres geprägt von vielen Emotionen, Hoffnungen, aber manchmal eben auch Enttäuschungen.

So erfährt man natürlich auch wieder einiges über die SOKO-Leiterin und Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann (gespielt von Melanie Marschke, 54) und ihr Team.

"Dass wir endlich und zum ersten Mal auch die privaten Momente unserer Kommissar:innen in dieser besonderen Zeit erzählen können, ist eine tolle Gelegenheit, ihnen auch als Menschen nahezukommen", schwärmt die UFA Fiction Produzentin von der für sie so besonderen Folge.

Damit die Handlung so realistisch wie möglich beim Zuschauer ankommt, wurde "Das Weihnachtswunder" bereits vor rund einem Jahr gedreht. Dafür wurde am Rande des Leipziger Weihnachtsmarkts ein eigener kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut.