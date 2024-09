"SOKO Leipzig"-Duo seit 25 Jahren ein Herz und eine Seele: "Wie ein Wunder"

Die 500. Folge "Cabin in the woods" wird voraussichtlich zum Staffelfinale Anfang 2025 ausgestrahlt. © Hendrik Schmidt/dpa

Tatsächlich habe sie die langjährige Zusammenarbeit stark zusammengeschweißt und zu engen Freunden werden lassen, verriet Marschke: "Es ist tatsächlich wie ein Wunder, es klingt immer so verkitscht und ausgedacht." Inzwischen kennt sich das Duo bereits seit 28 Jahren.

"Wir haben uns noch nie gestritten", erzählte die Schauspielerin, die in der Serie Ina Zimmermann verkörpert. "In vielen Bereichen sind wir uns sehr ähnlich, in anderen nicht. Aber wir haben so das gleiche Berufsethos, den gleichen Humor."

Und: Mit Girnth könne man stundenlang telefonieren: "Obwohl wir uns den ganzen Tag sehen, haben wir uns doch immer viel zu erzählen."

