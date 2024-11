Botox-Mord bei "SOKO Leipzig", aber ein Kommissar fehlt

Leipzig - Man will mithalten, raus aus der Mittelmäßigkeit, verfällt dadurch dem Schönheitswahn. So ging es auch einem jungen Model bei " SOKO Leipzig ", das ihre Schönheit sogar mit dem Tod bezahlen musste.

Mobbing in der Kindheit führt zum vermeintlichen Täter, doch der kann seine Unschuld beweisen.

Der ebenfalls anwesende Alec Dragunov (Alexey Ekimov, 34) rennt aus dem Geschäft auf die Magazinstraße, wird aber von Nowak gestellt. Hat er Dreck am Stecken? Und was ist mit den Beauty-Fanatikerin Sandy Lanz (Valerie Huber, 28) sowie Vanessas Boyfriend Lucas Penke (Lukas T. Sperber, 28)?

Am Vorabend müsse das Model umgebracht worden sein, schätzt Rechtsmedizinerin Prof. Sabine Rossi (Anna Stieblich, 59), die zudem einen mehrere Tage alten Bluterguss im Gesicht des Opfers findet, der nicht in direktem Zusammenhang mit der tödlichen Verletzung steht.

Unzählige Blutspritzer sind in der Wohnung von Vanessa Pocinski (Xenia Assenza, 33) verteilt. Die 29-Jährige liegt mit einer schweren Kopfverletzung tot auf dem Wohnzimmerboden.

Chiara Weichert (3.v.r.) hat in ihrer Praxis ohne Zulassung Botox gespritzt. © ZDF/Steffen Junghans

Ja! Zwar müssen "SOKO Leipzig"-Fans diesmal ohne den erkrankten Kommissar Jan Maybach (Marco Girnth, 54) auskommen, dafür legen sich aber seine drei Kolleginnen und Kollegen ins Zeug, den Fall zu klären.

Durch ihre arrogante Art, die sie sich wegen ihrer verbotenen Botox-Behandlungen eigentlich nicht erlauben sollte, rückt die von Dagny Dewath gespielte Chiara Weichert schnell in den Fokus. Aber was hätte sie vom Tod ihres Werbegesichts gehabt?

In der Fake-Welt des künstlichen Anti-Agings und einer vermeintlichen Schönheit passt der von Alexey Ekimov verkörperte Alec Dragunov gar nicht rein. Und tatsächlich geht es ihm bei den Botox-Behandlungen nicht um straffere Haut.

Lange Zeit springen die Motive hin und her. Doch selbst als der vermeintliche Täter, der sich immer wieder in Lügen verstrickt, gefunden ist, ist der Fall in der Scheinwelt noch nicht gelöst.