Tatverdächtige lässt "SOKO Leipzig"-Kommissar dumm aussehen

Leipzig - Der Mord an einem pensionierten Richter, der für seine gnadenlos harten Urteile bekannt war, beschäftigt am Freitagabend die " SOKO Leipzig ".

Wiktor Bolschakow (2.v.r.) wurde vom ermordeten Richter zu einer langen Haftstreife verurteilt. Hat er sich dafür gerächt? © ZDF/Thomas Dietze

Joseph Loos (gespielt von Klaus Peeck, 75) läuft eines Abends einen Gehweg entlang. Als er gerade dabei ist, Gassigänger Gromek (Alexander Wüst, 50) mit seinem Dackel zu passieren, tritt er in Kot und flippt aus: "Sie haben die Scheiße Ihres Hundes aufzuheben. Sie liegenzulassen, ist eine Ordnungswidrigkeit. Sie werden von mir hören. Die Schuhe, die zahlen Sie mir."

Zurück zu Hause begegnet er in seinem Büro einer zunächst unbekannten Person. Am nächsten Tag wird er - erschlagen mit einer Justitia-Figur - in jenem Zimmer aufgefunden.

"Dass es nur um Geld gegangen ist, halte ich für unwahrscheinlich", sagt Kriminaloberkommissar Jan Maybach (Marco Girnth, 53) am Tatort. Kollegin Kim Nowak (Amy Mußul, 32) könnte sich vorstellen, dass der Täter etwas gesucht hat, doch dafür sei es zu ordentlich, entgegnet Maybach.

Allerdings hatte die Putzfrau aufgeräumt, während sie auf die Polizei gewartet hat. Gar keine gute Idee!

Die Leiche weist keinerlei Abwehrspuren auf, obwohl der Schlag von vorn gekommen sein muss. Das heißt: Der pensionierte Richter muss dem Täter oder der Täterin vertraut haben.