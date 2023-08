"SOKO Leipzig"-Star Amy Mußul zum Staffelstart: "Wir haben den coolsten Job der Welt"

Actionszenen sind laut Amy Mußul (32) ganz besonders anstrengend - jeder Schritt ist vorab choreografiert. © ZDF/Steffen Junghans

"Sind wir mal ehrlich, so spannungsgeladen wie im Fernsehen ist der Job in der Realität nicht. Da gehört auch viel Büroarbeit dazu, was nichts für mich wäre", erzählt Mußul im TAG24-Interview.

"Wenn es aber so wie im Film ablaufen würde, dann hätte ich auf jeden Fall Lust und ein scharfes Auge."

Letzteres braucht sie auch wieder in ihrer Rolle als Kriminalkommissarin. Doch was erwartet die Zuschauer in der neuen Staffel?

"Wir haben dieses Mal ganz besondere Folgen dabei: ein Weihnachtsspecial, das ein bisschen was fürs Herz ist. Manche sind hingegen etwas düsterer. Aber, worüber ich mich total freue: eine Episode ist super komödiantisch, ganz anders als eine klassische 'SOKO Leipzig'-Folge", kündigt sie an.

Gerade die Abwechslung in den einzelnen Folgen machen den Reiz der Serie aus - für Zuschauer wie Darsteller. "Es macht immer unglaublich viel Spaß, wenn man mal etwas drehen kann, was 'reinhaut'" - so wie eine Schießerei. Eine solche Action-Sequenz sei wie ein Tanz choreografiert. Anders als bei normalen Szene spiele man hierbei über Minuten ohne Unterbrechung hinweg, was zudem sehr körperlich ist.

"Meine Kollegen und ich haben die ganze Zeit gesagt: 'Oh mein Gott, wir haben den coolsten Job der Welt'. Wir fühlten uns wie auf einem Spielplatz."