Gemischte Reaktionen auf Finale von SOKO Leipzig: "Hoffe, dass Zuneigung der beiden beendet ist"

Leipzig - Das Staffelfinale von " SOKO Leipzig " ist am Freitagabend über die Bildschirme geflimmert und für die Fans der Krimiserie beginnt jetzt die lange Zeit des Wartens, bis das ZDF neue Folgen herausrückt. Was den Abschluss von Staffel 23 betrifft, herrscht allerdings Uneinigkeit zwischen den Zuschauern.

Die Ermittler der "SOKO Leipzig" waren am Freitag vorerst zum letzten Mal im ZDF zu sehen. © ZDF/Uwe Frauendorf

Fast fünf Millionen Zuschauer verfolgten am Freitagabend ab 21.15 Uhr die neueste und vorerst letzte Folge "Schunkeltod", in der die Sängerin einer Frauenband während eines Events tot aufgefunden wurde.

Der Leipziger TV-Krimi musste sich damit nur knapp Stephanie Stumph (38) in der "Der Alte", eine Stunde zuvor ebenfalls im ZDF, geschlagen geben.

Die Verantwortlichen ließen es sich danach nicht nehmen, die Zuschauer in den sozialen Medien nach ihrer Meinung zum Staffelfinale zu fragen. Und dabei war es weniger der Mordfall an sich, über den sich das Publikum in den Kommentarspalten austauschte, als vielmehr die Randgeschichten und Nebenfiguren.

Die meisten Facebook- und Instagram-User befanden das Finale als solide Leistung, doch so richtige Begeisterungsstürme löste die Folge offenbar nur bei wenigen aus. Stattdessen bemängelten einige, dass die Story in diesem Fall eher mittelmäßig war und es an Spannung und Action fehlte.

Im Mittelpunkt der Diskussionen stand aber vielmehr, dass sich die Ermittler Kim Nowak (gespielt von Amy Mußul, 31) und Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, 37) nähergekommen sind. Und an dieser möglicherweise beginnenden Liebesbeziehung scheiden sich die Geister.