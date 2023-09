SOKO ermittelt: Hier liegt ein ermordeter Student vor einer Leipziger Bar

Leipzig - Vor einer Bar wird ein Student tot aufgefunden. Obwohl die Ermittler der " SOKO Leipzig " in seiner Wohnung zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente finden, gibt es zunächst Hinweise auf eine Eifersuchtstat. Doch nichts ist, wie es scheint.

Die Rezepte hat der Allgemeinmediziner Dr. Thomas Schimanski (Julian Weigend, 52) ausgestellt, der Erik jedoch nicht gekannt haben will und behauptet, seine Patienten könnten ihn getäuscht haben.

Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann ( Melanie Marschke , 53) und ihr Kollege Moritz Brenner ( Johannes Hendrik Langer , 38) benachrichtigen Eriks Mitbewohner Semir Özür (Hassan Kello), der sich nicht erklären kann, wer seinen Kumpel lieber tot als lebendig sehen will.

Am späten Abend verlässt Erik Degler (gespielt von Dominik Hartz) eine Bar in einem Leipziger Plattenbaugebiet, zündet sich einen Joint an und wartet auf jemanden. Die nächsten Sekunden überlebt er nicht, denn jemand greift ihn von hinten an und erdrosselt ihn.

Luise Wetzel steckte mit Erik unter einer Decke - gab es Streit? © ZDF/Steffen Junghans

Doch dann rückt Semir in den Mittelpunkt der Ermittlungen: Bei der Auswertung von Eriks Handydaten fällt auf, dass er immer wieder und oft mehrmals am Tag von Emilia Roth (Helena von Have), der festen Freundin seines Mitbewohners, kontaktiert wurde.

Als Ina sie gemeinsam mit Kim Nowak (Amy Mußul, 32) befragt, platzt die Abiturientin völlig panisch mit einem Geständnis heraus: Sie hatte eine Affäre mit dem Kumpel ihres Freundes. Semir ist fassungslos, als er davon erfährt, gesteht aber, dass er schon vorher hin und wieder einen Verdacht hatte. Hat er Erik aus Eifersucht umgebracht?

Er konfrontiert seine Freundin in der Sporthalle, in der sie wie besessen Sprints trainiert, um schon bald für ein Stipendium an der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Uni Leipzig angenommen zu werden, und sogar Tabletten nimmt, um ihre Leistung zu steigern. Doch sie versucht, sich herauszureden.

Dann findet das Team heraus, dass der Student und Dr. Schimanski sich doch kannten: Erik hat versucht, seine Zwischendealerin - ausgerechnet die alte Frau Wetzel - zu hintergehen und sich an den Arzt gewandt, um die vielen Rezepte direkt von ihm zu bekommen. Dabei schreckte er offenbar auch nicht vor Erpressung zurück.



Wollte der Arzt verhindern, dass sein Betrug mit den Rezepten auffliegt? Oder hat die Rentnerin herausgefunden, dass Erik sie hintergangen hat, und wollte sich rächen?