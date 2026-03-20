Tanken wird immer teurer: Zocken uns die Ölkonzerne ab?

Dresden - Angesichts der aktuellen Ölkrise wird das Tanken immer teurer. Viele Menschen müssen sich inzwischen jede Fahrt genau überlegen. Die Mineralölkonzerne stehen dabei zunehmend in der Kritik, da die Preisentwicklung für Verbraucher oft schwer nachvollziehbar ist. In der MDR-Sendung "Fakt Ist!" aus Dresden vom 18. März 2026 steht deshalb eine zentrale Frage im Mittelpunkt: Wie kann verhindert werden, dass Tanken dauerhaft zum Luxus wird?

Andreas F. Rook (59) und Friederike Schicht (34) versuchen in der MDR-Sendung "Fakt Ist!" zu erklären, wie der hohe Spritpreis eigentlich zustande kommt. © MDR

Die immer weiter steigenden Spritpreise haben massive Auswirkungen und das nicht nur für Pendler. Besonders betroffen sind Berufsgruppen, die täglich auf das Auto angewiesen sind.

Ein Beispiel ist Simone Schultze, die einen ambulanten Pflegedienst in Radeberg betreibt. In der Sendung schildert sie im Gespräch mit den Moderatoren, welche Folgen die hohen Kosten für ihren Arbeitsalltag haben.

Mit 15 Fahrzeugen entstehen ihrem Betrieb nach eigenen Angaben monatliche Mehrkosten von rund 600 Euro. Während es in anderen Bundesländern Zuschüsse oder Wegepauschalen für Fahrtkosten gibt, gehen sächsische Pflegedienste leer aus.

"Wir müssen alles selber erwirtschaften", erklärt Schultze. "Wir haben eigentlich keine Möglichkeit, irgendwo noch Geld herzuholen."

Schultze berichtet, dass ihr Dienst nur in Radeberg und den umliegenden Dörfern tätig ist. Zudem müsse jetzt genau geplant werden, welche Hausbesuche miteinander kombiniert werden können, um Fahrten zu sparen.