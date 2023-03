4000. Folge "Sturm der Liebe": Das hat Alfons von Sepp Schauer gelernt

München - Man kann sich den Fernsehnachmittag gar nicht mehr ohne "Sturm der Liebe" vorstellen. Seit 2005 läuft die Telenovela im Ersten und er ist seit Beginn an dabei: Sepp Schauer (73). Als Alfons Sonnbichler hat er am "Fürstenhof" schon so einige Dramen und Liebesgeschichten erlebt.

Am heutigen Donnerstag (15.10 Uhr, Das Erste) wird die 4000. Folge ausgestrahlt - Grund genug, um mit Sepp Schauer im TAG24-Gespräch mal einen Blick in die Vergangenheit und die Zukunft zu werfen.