"Sturm der Liebe" feiert 20-Jähriges: Sieben kuriose Fakten zum ARD-Dauerbrenner

• Beauty in Zahlen: Pro Jahr werden rund 380 Puderdöschen verbraucht - das macht etwa 7600 seit Serienstart. Außerdem werden jährlich rund 96 Lippenstifte am Set verbraucht - in 20 Jahren also über 1800 Stück.

Am 1. August 2005 fiel die erste Klappe in den Bavaria-Studios in Grünwald bei München. Am 26. September lief die erste Folge im Ersten. Seither zieht die Telenovela ein Millionenpublikum in den Bann. 2024 wurde die Serie den Angaben zufolge in der ARD-Mediathek 151 Millionen Mal abgerufen.