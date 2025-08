"Sturm der Liebe" feiert 20 Jahre! Sie sind das neue Traumpaar

München - Die ARD-Serie " Sturm der Liebe " feiert 20 Jahre Laufzeit. Derzeit ist Sommerpause, doch bis neue Folgen kommen, erfährst Du hier, was Dich bald am "Fürstenhof" erwartet.

Grund zu feiern (v.l.n.r): Das neue Traumpaar Kilian Rudloff (40) und Johanna Graen (35) mit Urgestein Dirk Galuba (84), dem ersten Traummann Gregory B. Waldis (57), sowie den Zuschauer-Lieblingen Antje Hagen (86) und Sepp Schauer (76). © ARD/Christof Arnold

Am 1. August 2005 fiel die erste Klappe und kurz darauf, am 26. September, lief die erste Folge in der ARD. "Ursprünglich waren nur 100 Folgen geplant", verrät Produzent Peter Proske-Clayton. Inzwischen sind mehr als 4400 Episoden ausgestrahlt.

Rund 600 Schauspieler haben mitgespielt und für etwa 12.200 Küsse gesorgt. Von Anfang bis heute dabei: Dirk Galuba (84), Antje Hagen (86) und Sepp Schauer (76).

Die Crew arbeitet im Akkord, damit Zuschauer eine immer neue Welt erleben: Mehr als hundert Mitarbeiter wirken an der Produktion mit. Pro Drehtag entsteht eine ganze Folge. "Nur gemeinsam gelingt das Kunststück, fünf Folgen pro Woche à 58 Minuten zu produzieren", lobt Produzent Proske-Clayton sein Team.

Die Arbeit zahlt sich aus: Allein 2024 wurde die Sendung in der ARD-Mediathek 151 Millionen Mal abgerufen. Dem Zuspruch der vielen Fans sei es zu verdanken, dass weiterhin packende Geschichten aus Bichlheim erzählt werden, so Proske-Clayton.

In der kommenden 22. Staffel (voraussichtlich ab 29. Oktober 2025) dürfen sich die Zuschauer auf ein besonderes neues Traumpaar freuen.