Neuzugang bei "Sturm der Liebe": Sie ist die neue Fitnesstrainerin am "Fürstenhof"

Ob sie die am "Fürstenhof" finden wird?

Als Lale Shirins Sachen im Hotel abholen will, bietet sich ihr eine Gelegenheit: Sie entscheidet sich, die Nachfolge von Max Richter (Stefan Hartmann, 32) als Fitnesstrainer im Hotel zu übernehmen.

Shirins Cousine kommt erneut an den Fürstenhof, weil sich Gerry (Johannes Huth, 33) und Shirin (Merve Çakir, 28) während der Flitterwochen entschieden haben, erstmal nicht nach Bichlheim zurückzukehren.

Yeliz Simsek (33) freut sich auf ihre neue Rolle in der ARD-Serie. © ARD/Christof Arnold

"Ich liebe die Rolle der Lale und bin sehr glücklich, dass ich sie spielen darf", erklärt Yeliz Simsek. "Lale ist flippig und bringt als Fitnesstrainerin frischen Wind an den 'Fürstenhof'", so die Schauspielerin.

Zuschauer kennen die in Köln geborene Yeliz bereits aus zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen. So spielte sie bereits bei der "Kreuzfahrt ins Glück" und im "Tatort Köln" mit. Im Kino war sie an der Seite von Christian Ulmen (47) im Film "Macho Man" zu sehen.

Nun steigt sie auch ins Seriengeschäft ein. "Die Dreharbeiten machen viel Spaß und ich freue mich auf eine spannende Reise beim 'Sturm'", berichtet Yeliz.

"Sturm der Liebe", läuft immer montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten und ist bereits vorab in der ARD-Mediathek verfügbar.