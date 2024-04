"Sturm der Liebe": Ana erhält Neuigkeiten, die ihr Leben für immer verändern

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " bekommt Ana gute Nachrichten, die Vincent einmal mehr an Philipp zweifeln lassen.

Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) hat geerbt und ist plötzlich reich! © ARD/WDR / Thomas Neumeier

Ana (gespielt von Soluna-Delta Kokol, 26) lässt sich von ihrer Mutter Nicole (Dionne Wudu, 41) beim Nachlassgericht vertreten.

Bei deren Rückkehr aus Bad Tölz erlebt Ana eine Überraschung: Wilma hat ihr das Gut Thalheim und die Hälfte ihres Privatvermögens vererbt!

Zusammen mit Philipp (Robin Schick, 30) feiert sie ihren neuen Reichtum. Als Vincent (Martin Walde, 36) vom Erbe erfährt, hat er sofort einen bösen Verdacht: Wusste Philipp von den Plänen seiner Großtante und hat sich deshalb wieder mit Ana eingelassen?

Derweil kann Helene (Sabine Werner, 63) nicht fassen, dass Günther (Johann Schuler, 66) eine Freundin hat. Ihr Gefühle werden wohl nicht erwidert.

Theo (Lukas Leibe, 33) ist sich sicher, dass Lale (Yeliz Simsek, 34) ihre Prüfung bestanden hat. Doch sie erzählt ihm aufgelöst, dass sie ihren Spickzettel nicht finden konnte. Da muss ihr Theo gestehen, dass er den Zettel an sich genommen hat.

Ob Lale am Ende nur wegen Theos Pflichtbewusstsein den Test vergeigt, sehen die Zuschauer am Freitag um 15.10 Uhr im Ersten. Wie es nächste Woche am "Fürstenhof" weitergeht, liest Du schon jetzt unten.