Überraschung bei "Sturm der Liebe": Sie kehrt wieder an den "Fürstenhof" zurück

München - In dieser Woche bei " Sturm der Liebe " müssen die Bewohner von Bichlheim feststellen, dass Lügen kurze Beine haben und die Wahrheit früher oder später immer ans Licht kommt!

Alfons (Sepp Schauer, 74) verlangt, dass Günther (Johann Schuler, 66) endlich sein falsches Spiel mit Helene (Sabine Werner, 63) beendet. Doch der ist schon viel zu tief in seine Lüge verstrickt. Um Tonia (Sandra Steffl, 53) seine Liebe zu beweisen, legt er seinen Ehering ab - doch genau das wird ihm später zum Verhängnis.

Nicole (Dionne Wudu, 41) hat nicht viel Vertrauen in Eriks (Sven Waasner, 44) Können beim Dartturnier. Tatsächlich liegen Yvonne (Tanja Lanäus, 52) und Greta (Laura Osswald, 41) zunächst vorne - doch dann wendet sich das Blatt.

Während sich Ana um das kranke Pony kümmert, erfährt sie von Natalies Tierauffangstation und will das Projekt mit Geld aus dem Erbe unterstützen. Doch Natalie zögert, die Hilfe anzunehmen: Ihr schlechtes Gewissen holt sie ein.

Aufgeben will er aber nicht! Helene bezweifelt zwar, dass sich Tonia nochmal auf ihn einlässt - doch als sie sieht, wie sehr auch ihre Freundin unter der Trennung leidet, fasst sie einen Plan. Wird Helene zum Amor, um die beiden wieder zusammenzubringen?

Schließlich macht Tonia kurzen Prozess und setzt Günther vor die Tür. Helene klärt ihre Freundin schließlich über die ganze Geschichte auf. Am Ende muss Günther erkennen, wie viel Schmerz er durch seinen Schwindel verursacht hat.

Werner (Dirk Galuba, 83) freut sich, dass Valentina (Aylin Ravanyar, 27) wieder da ist. © ARD/WDR / Thomas Neumeier

Philipp (Robin Schick, 30) wird eifersüchtig, weil sich Ana lieber mit Vincent trifft, um über ihre Hospitanz auf dem Gestüt zu sprechen. Seine Gefühle sind berechtigt, denn während der Arbeit merkt Vincent, dass er in Ana nicht nur eine Freundin sieht.

Ihre Beziehung bekommt derweil weitere Risse, als sie herausfindet, dass Philipp bereits vor ihrer Ankunft in Bichlheim Geld an Natalies Margeritenhof überwiesen hat. Hat auch er von Anfang an gelogen?

Werner (Dirk Galuba, 83) freut sich, dass seine Enkelin Valentina (Aylin Ravanyar, 27) dem "Fürstenhof" einen Besuch abstattet. In Brüssel hat sie einiges dazugelernt, wie Greta in der Hotelküche erkennt.

"Sturm der Liebe" läuft immer montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten. Die Folgen der aktuellen Staffel können bereits vorab in der ARD-Mediathek gestreamt werden.