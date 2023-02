"Sturm der Liebe": Alfons freut sich auf Hildegard - doch dann packt ihn die Eifersucht!

München - In der aktuellen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " stellt Alfons fest, dass er auch nach etlichen Ehejahren noch den Stich der Eifersucht verspüren kann.

Hildegard (Antje Hagen, 83) und Alfons (Sepp Schauer, 73) sind wieder vereint. © ARD/WDR / Christof Arnold

Nach der gemeinsamen Nacht im Bootshaus und ihrem Liebesgeständnis möchte Valentina (gespielt von Aylin Ravanyar, 26) am liebsten im Boden versinken.

Erleichtert stellt sie fest, dass Michael (Erich Altenkopf, 53) dafür gesorgt hat, dass sie ihre Ausbildung in einer anderen Abteilung beginnen kann. So können sie sich besser aus dem Weg gehen. Sie schwankt zwischen Erleichterung, dass die Wahrheit endlich ans Licht gekommen ist und Scham, weil Michael nicht das Gleiche empfindet. Werner (Dirk Galuba, 82) spricht ihr in ihrem Kummer gut zu.

Das Liebesdreieck aus Vanessa (Jeannine Gaspár, 30), Carolin (Katrin Anne Heß, 36) und Max (Stefan Hartmann, 32) spitzt sich zu: Während sich Vanessa eingesteht, dass sie ohne Max nicht glücklicher wäre, fragt sich Carolin, ob sie zu egoistisch war, als sie die beiden trennen wollte.

Hildegard (Antje Hagen, 83) ist aus Spanien zurückgekehrt. Sie schwelgt in Erinnerungen und meldet Alfons (Sepp Schauer, 73) und sich prompt zu einem Flamenco-Kurs an. Alfons drückt sich jedoch vor der ersten Stunde, sodass Hildegard dort alleine hingeht.

Als sie zurückkommt, schwärmt sie von ihrem feurigen Tanzpartner - das bringt Alfons auf die Palme und ihn packt die Eifersucht.