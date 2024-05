"Sturm der Liebe": Diese Paare machen nächste Woche Schluss!

München - Du willst wissen, wie es bei der ARD-Serie " Sturm der Liebe " mit Ana, Vincent und Philipp weitergeht? Was Dich nächste Woche am Luxushotel "Fürstenhof" erwartet, liest Du bereits vorab hier.

Yvonne (Tanja Lanäus, 52) bewundert, dass Philipp für seine Liebe kämpfen will. © ARD/WDR / Christof Arnold

Die Katze ist aus dem Sack - und Ana will Philipp nie wiedersehen! Sie weiß nun, dass er nur wegen des Erbes mit ihr zusammen war.

Yvonne (Tanja Lanäus, 52) ist beeindruckt, dass Philipp trotzdem nicht einfach abhaut, sondern in Bichlheim bleiben will.

Vincent bedankt sich indes für Natalies Ehrlichkeit und hofft, dass er vielleicht eines Tages wieder mit Ana zusammenkommt.

Währenddessen trennt sich Helene doch von Günther: Sie will nicht länger die Befindlichkeiten ihres Partners über ihre eigenen stellen! Spontan trifft sie eine Entscheidung, die ihr Leben auf den Kopf stellt.

Lale (Yeliz Simsek, 34) behält einen Brief von Theos (Lukas Leibe, 33) Vater für sich. Weil der gerade so gute Fortschritte in seiner Therapie macht, will sie ihn zunächst nicht durcheinanderbringen. Als sie dann ihre Meinung ändert, hat Theo den Brief schon selbst entdeckt. Ist er sehr sauer auf seine Freundin?

"Sturm der Liebe" läuft immer montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten. Die Folgen der aktuellen Staffel können bereits vorab in der ARD-Mediathek gestreamt werden.