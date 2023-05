"Sturm der Liebe": Greta bekommt vor versammelter Mannschaft eine Standpauke

München - In der aktuellen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " muss sich Yvonne eine Niederlage eingestehen und Valentina platzt der Kragen.

Yvonne (Tanja Lanäus, 51) bemerkt, wie sehr sich Erik (Sven Waasner, 43) über seine Beförderung freut. © ARD/WDR / Christof Arnold

Eleni (Dorothée Neff, 35) freut sich riesig auf ihren Geburtstag. Zusammen mit ihren Freunden und der Familie feiert sie ein rauschendes Fest.

Ein tragisches Ereignis macht Leander (Marcel Zuschlag, 30) einen Strich durch die Rechnung. So ist er doppelt geknickt, dass er nicht dabei sein kann - doch Eleni bekommt davon nichts mit. Erst als sie am Abend eine Sternschnuppe am Himmel sieht, passiert etwas Magisches.

Indes will Yvonne (Tanja Lanäus, 51) den Posten des Restaurantleiters nicht kampflos aufgeben. Doch Werner (Dirk Galuba, 82) verteidigt seine Entscheidung vehement. Deshalb bittet Yvonne schließlich Christoph (Dieter Bach, 59) die Sache unter die Lupe zu nehmen und einzuschreiten.

Als sie jedoch bemerkt, wie sehr sich Erik (Sven Waasner, 43) über seine Beförderung freut, wird ihr klar, dass ihm der Job viel mehr bedeutet.

Kann sie Christoph noch aufhalten oder ist es bereits zu spät?