Überraschung bei "Sturm der Liebe": Das erwartet Dich am Fürstenhof

München - Fans der ARD-Serie " Sturm der Liebe " erwartet eine turbulente Woche in Bichlheim. Während einerseits unterdrückte Gefühle für Probleme sorgen, ist man sich andererseits endlich klar, für wen das Herz schlägt.

Er will sich eigentlich nicht einmischen, da er spürt, dass er doch mehr für Greta empfindet, als ihm lieb ist. Doch Greta bemerkt, dass Miro auf Distanz geht und erkundigt sich bei dessen Freund Theo (Lukas Leibe, 33): Was steckt hinter seinem komischen Verhalten?

Greta (Laura Osswald, 42) hat sich erfolgreich um das "Grüne Blatt" beworben. Bei der Vorbereitung für ihr Prüfungsmenü passiert jedoch ein Missgeschick: Luis (Michael Baral, 43) und Miro (Pablo Sprungala, 43) vertauschen ihre Einkaufstüten - wie kommt Greta nun an ihre Zutaten?

Vincent (Martin Walde, 36) versucht, seinem Vater Markus (Timo Ben Schöfer, 59) zu helfen - doch vergeblich. © ARD/WDR / Thomas Neumeier

Ein Krampfanfall in der Hand hat Michael (Erich Altenkopf, 55) zum Einlenken gezwungen: Er kann nicht mehr operieren. Den wahren Grund verschweigt er jedoch Nicole (Dionne Wudu, 42). Sie freut sich, dass die beiden nun öfter zusammen in der Hotelbar auftreten können. Dabei kann Michael mit seiner Erkrankung in Zukunft wohl kaum Klavier spielen!

Markus (Timo Ben Schöfer, 59) hat von der Erpressung erfahren und will Christoph (Dieter Bach, 60) wütend zur Rede stellen. Katja (Isabell Stern, 41) hält ihn davon ab, denn Christoph soll nicht wissen, dass sie alles verraten hat!

Auf einer Wandertour mit Vincent (Martin Walde, 36) will er Zeit gewinnen. Zunächst finden Vater und Sohn bei tiefgehenden Gesprächen zusammen, doch dann passiert ein Unglück: Markus verletzt sich am Sprunggelenk!

Da er es nicht mehr nach Hause schafft, müssen die beiden notgedrungen im Wald übernachten - und dass, obwohl es sehr kalt werden soll. Als Katja davon erfährt, macht sie sich mit Maxi (Katharina Scheuba, 30) auf die Suche nach den Männern.

Was sonst noch in Bichlheim passiert, siehst Du diese Woche immer um 15.10 Uhr im Ersten oder online in der ARD-Mediathek.