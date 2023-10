Vier auf einen Streich! Diese Neuzugänge mischen "Sturm der Liebe" auf

München - " Sturm der Liebe "-Fans können sich freuen: Gleich vier neue Gesichter kommen in den nächsten Monaten nach Bichlheim.

"Katja geht mit viel Humor und Optimismus durchs Leben. Auch wenn sie dabei manchmal an ihre Grenzen stößt, ist sie eine absolute Macherin - das liebe ich sehr an meiner Figur", erklärt Isabell Stern über ihre Rolle.

Werner (Dirk Galuba, 82) bietet ihr bei einem Urlaub die Stelle an. Katja hat sich gerade von ihrem Mann getrennt, glaubt aber immer noch an die große Liebe. Gleich zu Beginn läuft ihr ausgerechnet Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer, 57) über den Weg. Ob das etwas werden kann?

Isabell Stern (40) wird ab Folge 4138 (voraussichtlicher Sendetermin: 3. November 2023) als Katja Neubach in der Telenovela zu sehen sein. Sie übernimmt im "Fürstenhof" den Job der Sommelière.

Der Schauspieler hat bereits renommierte Preise für seine Leistungen eingeheimst und dürfte den Zuschauern aus seiner ersten Ensemble-Hauptrolle in der Serie "Team 13 - Freundschaft zählt" bekannt sein.

"Philipp ist ein windiger Zeitgenosse, der mit seinem Charme sowie seiner narzisstischen Art verzaubert, polarisiert und aneckt", so Robin Schick.

Ana Alves (gespielt von Soluna-Delta Kokol, 25) besucht ihre Mutter und findet ein neues Zuhause. © ARD/Christof Arnold und Thomas Neumeier

Soluna-Delta Kokol (25) stößt ab Folge 4143 (voraussichtlicher Sendetermin: 10. November 2023) in der Rolle der Ana Alves zum Cast.

Ana kommt nach einem schweren Reitunfall nach Bichlheim, um ihre Mutter Nicole Alves (Dionne Wudu, 41) zu besuchen.

Um die OP ihres Pferdes bezahlen zu können, möchte sich Ana am "Fürstenhof" etwas dazuverdienen.

"Ana ist eine hilfsbereite, selbstironische und schlagfertige Person, die mir wirklich Spaß macht zu spielen! Ihre Story ist natürlich verbunden mit einer Achterbahn der Gefühle, bei der es auch für mich viel zum Mitfiebern gibt", verrät Soluna-Delta Kokol.

Nach ihrer Ausbildung an der mfa München Film Akademie hat die Schauspielerin bereits an Shows wie "An die Töpfe, fertig, lecker!" und "Gag Attack" teilgenommen.