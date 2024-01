Medienanstalt hat entschieden: Ging RTL mit Vaginaflöten-Auftritt zu weit?

Beatrice McQueef aus Australien steckte sich bei "Das Supertalent" eine Blockflöte in ihre Vagina und spielte kopfüber "Alle meine Entchen". © RTL / Stefan Gregorowius

Es war wohl einer der größten Fremdscham-Momente in der Geschichte der Talentshow. Die Australierin Beatrice McQueef steckte sich am vergangenen Samstag eine Blockflöte in ihre Vagina, um darauf "Alle meine Entchen" zu spielen.

Bevor die chirurgische Assistentin allerdings mit ihrer Performance beginnen konnte, mussten alle minderjährigen Gäste im Publikum auf Bitten des Moderatoren-Duos Victoria Swarovski (30) und Jens "Knossi" Knossalla (37) den Saal verlassen.

Nicht nur bei den Zuschauern vor Ort, sondern auch bei den Fans, die das Spektakel im Internet verfolgten, sorgte der Auftritt für Entsetzen. Die Landesmedienanstalt erklärte den Beitrag wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz kurzerhand zum Prüffall.

Jetzt steht fest: Der Skandal-Auftritt hat für RTL keinerlei Konsequenzen. Wie der Direktor der Niedersächsischen Landesmedienanstalt gegenüber "Bild" erklärt, liegt bei dem Auftritt kein Rechtsverstoß vor.

"Ich habe Verständnis dafür, dass man den Auftritt als Geschmacklosigkeit sehen kann. Allerdings ist die Aufgabe der öffentlichen Medienaufsicht nicht, Geschmacksfragen zu sanktionieren", begründet Prof. Christian Krebs seine Entscheidung.