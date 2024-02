Nächster Eklat bei "Das Supertalent": Publikum serviert Nackt-Japaner ab!

Mit seinem "Talent" erreichte Tonikaku Akarui Yasumura aus Japan bei "Britain's Got Talent" einst den dritten Platz. © RTL / Stefan Gregorowius

Am Samstagabend flimmerte bereits die zweite Folge des einst so beliebten Formats über die Bildschirme. Und schon wieder brannte sich ein Kandidat ins Gedächtnis, dem man sich als Zuschauer wohl lieber entzogen hätte.

Tonikaku Akarui Yasumura kommt im Bademantel auf die Bühne. Diesen lässt er natürlich alsbald fallen, sodass er plötzlich nur noch mit einem rosa Blümchen-Schlüpfer bekleidet auf der Bühne steht.

"Keine Sorge, ich trage eine Unterhosäää!", versucht der Mann aus dem Land der aufgehenden Sonne die Gemüter im Saal zu beruhigen. Dann fügt er etwas kryptisch hinzu: "Aber ich kann nackt posieren!" Bitte nicht …

Was er damit genau meint, wird nur wenige Augenblicke später deutlich. Tonikaku wirft sich in verschiedene Model-Posen und erweckt dabei den Eindruck, er sei komplett nackt. Mal mimt er einen Fußball-Star, mal James Bond.

Mit dieser "Kunst" schaffte es der Japaner bei "Britain's Got Talent", also der englischen Variante von "Das Supertalent", tatsächlich ins große Finale und landete am Ende sogar auf dem dritten Platz.