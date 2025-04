RTL-Demütigung im Quotenkampf: So düster verlief "Das Supertalent"-Finale wirklich

Die Jury um Bruce Darnell (67), Tony Bauer (29), Ekaterina Leonova (38) und Dieter Bohlen (71, v.l.n.r.) konnte "Das Supertalent" nicht vor miesen Quoten bewahren. © RTL / Stefan Gregorowius

Erst im vergangenen Jahr war das Format nach zweijähriger Auszeit in gekürzter Version auf die Bildfläche zurückgekehrt. Auch Dieter Bohlen (71) ist wieder mit dabei. An frühere Erfolge anknüpfen konnte die Sendung aber schon damals nicht mehr.

In der nun beendeten Staffel folgte der erneute Absturz ins Bodenlose. Die Marktanteile sind ein echter Schock für die Primetime-Ansprüche des Kölner Senders am Samstagabend. Sämtliche Folgen dümpelten im einstelligen Bereich.

Ausgerechnet das Finale setzte dem Quoten-Debakel die Krone auf: Gerade einmal 1,38 Millionen Zuschauer schalteten ein, um die zehn besten Talente zu sehen. Das entspricht einem Marktanteil von 6,3 Prozent beim Gesamtpublikum – ein historischer Tiefpunkt.

Noch finsterer sahen die Zahlen in der für RTL bedeutendsten Zielgruppe aus. Bei den 14- bis 49-Jährigen stürzte der Marktanteil sogar auf 5,8 Prozent ab. Weniger junge Leute an den Endgeräten hatte es in der gesamten Staffel nicht gegeben.