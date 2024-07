Einschränkungen dauern an: Deshalb musste die "Tagesschau" ausfallen!

"Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber (45) erklärte am Mittwoch, weshalb es zu den Einschränkungen kam. © NDR/Thorsten Jander

Die Nachtausgaben der "Tagesschau" seien ausgefallen, teilte der zuständige öffentlich-rechtliche Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Hamburg mit.

Am frühen Morgen sagte "Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber (45) direkt in der Sendung an die Zuschauer gerichtet, dass es Einschränkungen wegen des Ausstands gebe.



Der ARD-Sender NDR erläuterte auf dpa-Nachfrage: "Die Frühausgaben waren insofern betroffen, dass keine Grafikelemente zur Verfügung standen." Der NDR versuche, die Auswirkungen des Warnstreiks auf seine Programme so gering wie möglich zu halten. Es könne punktuell zu Programmveränderungen kommen.

Die "Tagesschau" wird wie die "Tagesthemen" auf dem Hamburger NDR-Gelände in der ARD-Gemeinschaftsorganisation ARD-aktuell produziert. NDR-Mitarbeiter beteiligten sich am Warnstreik.