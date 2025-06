Neuer Job, klare Worte: Constantin Schreiber veröffentlicht Statement

Auch auf vergangene Kritik am Medienhaus reagiert der Ex-Moderator gereizt: "Wollen wir jetzt anfangen, Skandale der einzelnen deutschen Medien aufzuzählen und gegeneinander aufzurechnen? Ernsthaft?", so Schreiber weiter.

Der 45-Jährige war seit 2017 "Tagesschau"-Sprecher gewesen. © Focke Strangmann/dpa

Die Veränderung ist für ihn dabei mehr als nur ein Jobwechsel: Es ist eine Rückkehr zu seinen journalistischen Wurzeln. "Was mich auch zu meiner Entscheidung bewegt hat: die historische Neuordnung der Welt um uns herum. Globale Macht wird neu verteilt. Die Ära des Westens, wenn man sie so nennen will, scheint zu enden", so der Journalist in seinem Statement weiter.

"Das künftig als Journalist zu analysieren und einzuordnen, finde ich wahnsinnig spannend", erklärt er. Themen wie die geopolitische Neuordnung der Welt und der Wandel der Medienlandschaft reizen ihn besonders.

Denn nicht nur auf den Wandel im Job, auch auf den Medienwandel blickt der 45-Jährige mit Spannung. Im Fokus steht dabei vor allem die Digitalisierung. "Diesen Wandel mitzugestalten, sehe ich als große Chance und darauf freue ich mich", beendet Schreiber seinen Beitrag.